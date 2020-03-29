Микрокредитование в Кыргызстане. В основном на юге и на аграрку

В Кыргызстане в 2019 году микрокредиты получили 624,5 тысячи человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что по сравнению с 2018-м число охваченных микрокредитованием увеличилось на 29,6 процента, или на 142,6 тысячи человек.

В 2019 году микрокредитные организации выдали займов на 30 миллиардов 188,2 миллиона сомов. Это на 7 миллиардов 72 миллиона сомов больше, чем в 2018-м.

Больше всего кредитов получили жители Ошской области (21 процент общего объема выданных микрокредитов), Бишкека (19,2 процента), Джалал-Абадской (14 процентов) и Чуйской (13,9 процента) областей.

Из общего объема выданных в 2019 году микрокредитов 31,2 процента направили на развитие сельского хозяйства, 28,3 процента — потребительские нужды, 12,6 процента — торговлю и сферу общественного питания.

Уровень возвратности микрокредитов в 2019 году составил 93,4 процента, увеличившись по сравнению с 2018-м на 2,3 процента.