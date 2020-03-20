11:45
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Экономика

Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и все хотят продавать

«Все затарились долларами, и, конечно, сейчас есть психологический фактор, что можно продать подороже, и все хотят это сделать», — заявил сегодня на брифинге председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, все, кому нужно было, доллары уже купили. Сейчас нет торговых отношений из-за закрытия границ, оттока долларов особо нет. Поэтому сейчас американскую валюту просто пытаются продать дороже.

«Но это товар, если нет людей, которые хотят купить, то цена будет падать. Нынешняя ситуация, когда банки и обменки не покупают доллары, как раз и показывает, что рынок не сбалансирован. Он был на эмоциональных ожиданиях. Когда равновесный курс пришел к 85, люди поняли, что большого спроса нет. Тут идет естественная корректировка курса», — рассказал глава Нацбанка.

«Кто-то купил по 72, ему хоть по 82 продавай, уже имеет доход, кто-то по 78, 79, 85. У всех разная стоимость этих долларов, и нужно время, чтобы это откорректировалось. Надо довести до граждан, что паниковать не нужно. Вчера с утра спрос был более $50 миллионов, после обеда еще больше, а когда вышли с интервенцией, то продали всего $3,7 миллиона. Если будет нехватка сомов, то мы готовы снова выйти на валютный рынок с интервенцией и купить на рынке доллары», — заключил Толкунбек Абдыгулов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147236/
просмотров: 1625
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Нацбанка обещает помощь с кредитами, если у бизнеса будут документы
Рост курса доллара. Ситуация уравновесится в течение нескольких дней
В Кыргызстане падает деловая активность
Рост курса доллара. Нацбанк проводит интервенцию по продаже валюты
В Кыргызстане курс покупки российского рубля опустился до 0,8 сома
Председатель Нацбанка: Дефицита долларов и любой другой валюты в Кыргызстане нет
Скачок курса доллара. Правительство держит ситуацию на контроле
Цепная реакция. Вслед за рублем начал дешеветь и тенге
С начала года Нацбанк потратил $86 миллионов на интервенции
Итоги года. 2019-й для финансового сектора был позитивным
Популярные новости
Курс продажи доллара в&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;час вырос сразу на&nbsp;12&nbsp;сомов&nbsp;&mdash; до&nbsp;85&nbsp;сомов Курс продажи доллара в Кыргызстане за час вырос сразу на 12 сомов — до 85 сомов
В&nbsp;Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса В Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане определили предельную цену на&nbsp;муку двух сортов В Кыргызстане определили предельную цену на муку двух сортов
Рост курса доллара. Нацбанк проводит интервенцию по&nbsp;продаже валюты Рост курса доллара. Нацбанк проводит интервенцию по продаже валюты
Бизнес
В&nbsp;Яндекс.Такси в&nbsp;Бишкеке появилась услуга &laquo;Доставка&raquo; В Яндекс.Такси в Бишкеке появилась услуга «Доставка»
Как Beeline заботится об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ситуации с&nbsp;коронавирусом Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
&laquo;Бакай Банк&raquo; идет навстречу заемщикам из-за коронавируса «Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса
Как оплатить услуги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo;! Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!
20 марта, пятница
11:39
Год будет тяжелым для экономики страны: прогноз правительства неутешителен Год будет тяжелым для экономики страны: прогноз правите...
11:24
В Караколе продавали муку по завышенной стоимости. Торговцев наказали
11:10
За неподчинение милиционеру в Бишкеке оштрафован водитель мотоцикла
11:10
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
11:08
Глава Нацбанка обещает помощь с кредитами, если у бизнеса будут документы