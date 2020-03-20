Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и все хотят продавать

«Все затарились долларами, и, конечно, сейчас есть психологический фактор, что можно продать подороже, и все хотят это сделать», — заявил сегодня на брифинге председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, все, кому нужно было, доллары уже купили. Сейчас нет торговых отношений из-за закрытия границ, оттока долларов особо нет. Поэтому сейчас американскую валюту просто пытаются продать дороже.

«Но это товар, если нет людей, которые хотят купить, то цена будет падать. Нынешняя ситуация, когда банки и обменки не покупают доллары, как раз и показывает, что рынок не сбалансирован. Он был на эмоциональных ожиданиях. Когда равновесный курс пришел к 85, люди поняли, что большого спроса нет. Тут идет естественная корректировка курса», — рассказал глава Нацбанка.

«Кто-то купил по 72, ему хоть по 82 продавай, уже имеет доход, кто-то по 78, 79, 85. У всех разная стоимость этих долларов, и нужно время, чтобы это откорректировалось. Надо довести до граждан, что паниковать не нужно. Вчера с утра спрос был более $50 миллионов, после обеда еще больше, а когда вышли с интервенцией, то продали всего $3,7 миллиона. Если будет нехватка сомов, то мы готовы снова выйти на валютный рынок с интервенцией и купить на рынке доллары», — заключил Толкунбек Абдыгулов.