Рост курса доллара. Ситуация уравновесится в течение нескольких дней

«Сегодня во многих банках и обменных бюро курс немного откатился. Такая ситуация будет несколько дней, в течение которых все уравновесится», — заявил сегодня на брифинге председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, выход Нацбанка на валютный рынок говорит о том, что он считает курс близким к равновесному уровню. Толкунбек Абдыгулов опроверг сообщения о том, что НБ КР дал указание по курсу доллара.

«Такого просто не может быть. Все идет в автоматизированном режиме. Вчера на рынке равновесным был курс в 84,9 сома, поэтому на улице он держался в 85 сомов. Сегодня ситуация стабилизируется. Было много вопросов, почему такая большая разница между покупкой и продажей валюты. Это тоже связано с неопределенностью на рынке. Никакого дефицита валюты нет. Ситуация уравновесится в течение нескольких дней», — отметил он.

«Хочу обратить внимание, что у финансового регулятора есть резервы в $2,3 миллиарда, чтобы сглаживать резкие колебания. Этих средств вполне достаточно. Паниковать не надо. Всегда в моменты резкого повышения курса доллара начинается небольшая паника. Мы это проходили в 2014-2015 годах, когда курс поднялся с 50 до 76 сомов. Тогда это тоже было связано с падением цен на нефть. Сейчас происходит то же самое», — заключил глава Национального банка.