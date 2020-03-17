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Экономика

Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $710

По итогам января на каждого кыргызстанца приходится по $705,7 государственного долга. За месяц бремя выросло на $4,3.

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По данным Министерства финансов, на 31 января 2020 года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 616,56 миллиона (322 миллиарда 466,54 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 874,57 миллиона (270 миллиардов 638,44 миллиона сомов) — внешний, а $741,99 миллиона (51 миллиард 828,11 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны вырос на $29,3 миллиона. Внешний увеличился на $23,84 миллиона, а внутренний — на $5,46 миллиона.

Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 794,06 миллиона (46,3 процента от всего внешнего долга республики). За месяц показатель вырос на $15,55 миллиона.

По итогам января 2020 года госдолг составил 48,34 процента ВВП.

На 1 января 2020-го в стране проживали 6,5 миллиона человек. Средняя заработная плата по Кыргызстану — 17 тысяч 172 сома. В итоге получается, что госдолг составляет почти три средних  зарплаты каждого кыргызстанца.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146679/
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