В Кыргызстане самый низкий уровень госдолга на душу населения среди стран ЕАЭС

В Кыргызстане самый низкий уровень государственного долга на душу населения. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии.

По итогам 2019 года госдолг Кыргызстана составил $4 миллиарда 587 миллионов. Это минимальный показатель среди стран ЕАЭС.

Самый большой долг у России — $192,3 миллиарда. При этом в РФ и Казахстане большую часть долга составляет внутренний долг, тогда как в остальных государствах союза все-таки внешний.

Соотношение долга к численности населения показывает иные результаты. Оказалось, что самый большой уровень долга на душу населения в Армении — $2 тысячи 517,2, а самый низкий — у Кыргызстана ($705,7). Соотношение долга к численности населения у Казахстана, Армении и Беларуси оказалось выше $2 тысяч.

Если смотреть на уровень внешнего долга, то меньше всего иностранных займов приходится на жителей России — $283,6 на человека. А самый высокий — в Армении ($2 тысячи).

С внутренним долгом ситуация иная. Самый низкий показатель на душу населения в КР — $113,2, а самый высокий — в Казахстане ($1 тысяча 510,8).