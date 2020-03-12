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Экономика

«Эйр Манас» собирается купить три самолета через Евразийский банк развития

Евразийский банк развития профинансирует сделку по покупке трех самолетов для авиакомпании «Эйр Манас». Об этом в ходе телемоста сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

На сегодня банк реализует проект через государственно-транспортные лизинговые компании.

«Эта сделка уже на выходе. Мы надеемся, что она состоится и начнется обновление кыргызских авиакомпаний», — подчеркнул Андрей Бельянинов.

Он рассказал, что ЕАБР предложил Кыргызстану свое участие в модернизации международного аэропорта «Манас». Речь сразу о всех восьми аэропортах, которые входят в состав ОАО «МАМ».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146290/
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