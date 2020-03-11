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Экономика

В январе 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $148,5 миллиона

По итогам января 2020 года приток денежных переводов в Кыргызстан составил $148,5 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с первым месяцем 2019-го показатель снизился на $16,7 миллиона, а вот по сравнению с декабрем 2019 года — на $66,4 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $145,8 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили еще $1,4 миллиона, а из США — $1,2 миллиона.

По итогам января 2020 года наблюдался и отток денежных средств — $35,9 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $35,8 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе 2020-го в Кыргызстан составил $112,7 миллиона.

Напомним, что по итогам 2019 года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из Кыргызстана в другие страны перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146197/
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