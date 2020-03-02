«Я смотрю положительно на идею передать аэропорт «Манас» во внешнее управление. Если у государства это получится, то будет хорошо», — заявил 24.kg экономист Толонбек Абдыров.

Он отметил, что понимает опасения в обществе. Многие не зря задаются вопросом, зачем передавать инвестору то, что и так приносит прибыль. Однако эксперт предлагает посмотреть на ситуацию с другой стороны.

«В мире сегодня много хабов, которые приносят государству миллионы долларов дохода. Например, аэропорты в Стамбуле, Баку, Алматы сейчас тоже строят. Это хороший показатель, когда аэропорты приносят прибыль. Да, у нас есть аэропорт, он приносит прибыль, но у нас нет возможности его расширить. Для этого нужны большие средства», — подчеркнул Толонбек Абдыров.

Нужно сделать все, чтобы у нас приземлялись самолеты международного уровня. Толонбек Абдыров

«В Стамбуле за сутки приземляется 200 тысяч человек. Кыргызстан тоже можно сделать транзитным хабом. Мы находимся в самом центре Азии. Через нас можно будет хорошо организовывать рейсы. Это будет дешевле. Придет ли к нам инвестор на этот проект, это уже другой вопрос. Ведь любой бизнес хочет, чтобы была гарантия, что компания будет работать без проблем. Плюс суды должны принимать качественные решения. А мы в индексе глобальной конкурентоспособности на 120-м месте, по защите интеллектуальной собственности — на 130-м, по независимости судебной системы — на 90-м. Это отрицательные показатели, которые отпугивают инвесторов», — заключил эксперт.