11:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Толонбек Абдыров: Передать «Манас» во внешнее управление — хорошая идея

«Я смотрю положительно на идею передать аэропорт «Манас» во внешнее управление. Если у государства это получится, то будет хорошо», — заявил 24.kg экономист Толонбек Абдыров.

Он отметил, что понимает опасения в обществе. Многие не зря задаются вопросом, зачем передавать инвестору то, что и так приносит прибыль. Однако эксперт предлагает посмотреть на ситуацию с другой стороны.

«В мире сегодня много хабов, которые приносят государству миллионы долларов дохода. Например, аэропорты в Стамбуле, Баку, Алматы сейчас тоже строят. Это хороший показатель, когда аэропорты приносят прибыль. Да, у нас есть аэропорт, он приносит прибыль, но у нас нет возможности его расширить. Для этого нужны большие средства», — подчеркнул Толонбек Абдыров.

Нужно сделать все, чтобы у нас приземлялись самолеты международного уровня. 

Толонбек Абдыров 

«В Стамбуле за сутки приземляется 200 тысяч человек. Кыргызстан тоже можно сделать транзитным хабом. Мы находимся в самом центре Азии. Через нас можно будет хорошо организовывать рейсы. Это будет дешевле. Придет ли к нам инвестор на этот проект, это уже другой вопрос. Ведь любой бизнес хочет, чтобы была гарантия, что компания будет работать без проблем. Плюс суды должны принимать качественные решения. А мы в индексе глобальной конкурентоспособности на 120-м месте, по защите интеллектуальной собственности — на 130-м, по независимости судебной системы — на 90-м. Это отрицательные показатели, которые отпугивают инвесторов», — заключил эксперт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145152/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Что известно на сегодня
Премьер-министр и глава IFC обсудили будущее аэропортов Кыргызстана
В Таможенной службе прокомментировали инцидент с сыном Брэда Бреннемана
Беспредел в отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка
Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Решение за акционерами
Как будет развиваться аэропорт «Манас», решат консультанты
Масштабы проекта по внешнему управлению в аэропорту «Манас» озвучат через год
Премьер опроверг передачу аэропорта «Манас» в частные руки
Туман рассеялся. Аэропорт «Манас» заработал в штатном режиме
В аэропорту «Манас» из-за тумана задерживают рейсы
Популярные новости
В&nbsp;столицах стран ЕАЭС меньше всего продуктов можно купить на&nbsp;зарплату в&nbsp;Бишкеке В столицах стран ЕАЭС меньше всего продуктов можно купить на зарплату в Бишкеке
Институт бизнес-омбудсмена начинает работу Институт бизнес-омбудсмена начинает работу
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;29&nbsp;февраля. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 29 февраля. Сколько семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;27&nbsp;февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 февраля
Бизнес
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
2 марта, понедельник
11:21
Митинг сторонников Садыра Жапарова. На площади собралось более 100 человек Митинг сторонников Садыра Жапарова. На площади собралос...
11:07
В Бишкеке гражданка США заявила об изнасиловании
11:03
Толонбек Абдыров: Передать «Манас» во внешнее управление — хорошая идея
11:02
Граждане Молдовы семь лет занимались контрабандой в Кыргызстане. Они задержаны
10:30
Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Что известно на сегодня