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Экономика

Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $705,7

По итогам ноября на каждого кыргызстанца приходится по $692,8 государственного долга. За месяц бремя выросло на $12,9.

По данным Министерства финансов, на 31 декабря 2019 года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 587,26 миллиона (319 миллиардов 474,64 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 850,73 миллиона (268 миллиардов 133,86 миллиона сомов) — внешний, а $736,53 миллиона (51 миллиард 294,85 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны вырос на $83,78 миллиона. Внешний увеличился на $69,29 миллиона, а внутренний — на $14,23 миллиона.

Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 778,51 миллиона (46,2 процента от всего внешнего долга республики). За месяц показатель вырос на $76,16 миллиона.

По итогам ноября 2019 года госдолг составил 54,1 процента ВВП.

На 1 января 2020-го в стране проживали 6,5 миллиона человек. Средняя заработная плата по Кыргызстану — 17 тысяч 166 сомов. Почти три таких зарплаты должен отдать каждый кыргызстанец, чтобы погасить государственный долг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/144019/
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