В 2019 году за счет бюджета построены или отремонтированы 244 объекта

В 2019 году за счет средств стимулирующих грантов профинансировали строительство или капитальный ремонт 244 объектов. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.

По его данным, из бюджета на эти цели выделили 409 миллионов 606,2 тысячи сомов. Больше всего проектов реализовали в Джалал-Абадской (58 объектов на 96,8 миллиона сомов), Чуйской (43 объекта на 65,2 миллиона сомов) и Иссык-Кульской (40 объектов на 65,2 миллиона сомов) областях.

За счет стимгрантов построили или капитально отремонтировали 79 школ, 47 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры и 39 детских садов. Кроме того, средства выделяли на объекты спорта, культуры и здравоохранения.