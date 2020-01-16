В Кыргызстане запустят систему удаленной идентификации граждан

В первом полугодии 2020 года планируется реализация пилотного проекта для тестирования новой системы удаленной идентификации граждан. Об этом сообщили в Национальном банке Кыргызстана.

Отмечается, что накануне состоялась рабочая встреча председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова с представителями госорганов. В том числе на ней присутствовали и главы Госрегистрационной службы Алмаз Мамбетов и Госкомсвязи Дастан Догоев. Стороны обсудили вопросы взаимодействия между ведомствами при реализации цифровых методов идентификации и верификации личности, необходимых для выполнения юридически значимых действий между сторонами соглашения в электронном виде. В том числе речь шла и о возможности использования инфраструктуры облачных электронных подписей.

«Применение таких методов идентификации и верификации личности позволят коммерческим банкам предоставлять более широкому кругу граждан банковские услуги через удаленные каналы обслуживания. При этом особое внимание при обсуждении отведено тому, что такая система должна соответствовать всем стандартам безопасности и надежности. По итогам встречи была достигнута договоренность о создании межведомственной рабочей группы. В ее задачи будет входить определение наиболее эффективных механизмов реализации системы идентификации и верификации личности при предоставлении государственных и банковских услуг», — подчеркнули в Нацбанке.