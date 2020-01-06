Итоги года. 2019-й для финансового сектора был позитивным

2019 год закончился хорошими показателями как для Национального банка, так и для всей финансовой системы страны. Об этом сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов на встрече с президентом.

Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков сегодня принял главу Нацбанка. Толкунбек Абдыгулов представил информацию о предварительных итогах работы НБ КР и банковского сектора за 2019 год, а также о планах на 2020-й.

«По результатам года выросли активы банковской системы, увеличившись на 25 миллиардов сомов, или на 11 процентов. Кредитный портфель и депозитная база выросли на 15 и 13 процентов соответственно. Долларизация по кредитам и депозитам продолжает снижаться. По итогам года уровень долларизации кредитного портфеля снизился на 2,5 процента, депозитного портфеля — на 6,4 процента. Кроме того, золотовалютные резервы Нацбанка за последние 5 лет достигли исторического максимума и составили $2 миллиарда 417 миллионов. По итогам 2019 года прибыль Нацбанка ориентировочно составила 2 миллиарда 560 миллионов сомов», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

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Глава государства в свою очередь отметил необходимость активизации работы по финансированию кластерных проектов, увеличению доли безналичных платежей и расчетов, распространению платежных карт, банкоматов, POS-терминалов, платежных терминалов в удаленных населенных пунктах страны.

«Особое внимание президент призвал уделить скорейшему присоединению коммерческих банков к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», что даст возможность кыргызстанцам получать быстрые кредиты без излишней бюрократии. Кроме того, глава государства обратил внимание на важность обеспечения стабильной макроэкономической ситуации и поддержания устойчивости национальной валюты, подчеркнув необходимость совершенствования законодательства в области регулирования платежных систем, цифровых валют и внедрения современных технологий в финансовом секторе», — говорится в сообщении.