Новогодняя корзина Бишкека на 28 декабря. Сколько семья потратит на еду

В преддверии Нового года мы немного изменили состав нашей корзины. Вместо традиционного набора продуктов наша семья будет накрывать стол к Новому году. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую новогоднюю корзину для Бишкека.

В 2018 году в преддверии Нового года мы также меняли состав корзины с учетом расходов на праздничный стол. Поэтому после похода в магазин мы подсчитали, как изменилась за год стоимость нашей предновогодней продуктовой корзины.

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Стоимость минимального набора продуктов для празднования Нового года за год выросла на 294,5 сома и составила 5 тысяч 838,5 сома.

Цены на продукты для новогоднего стола мы изучали в том же супермаркете, куда ходим каждую неделю. Ниже полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Интересно, что за год не осталось ни одного товара, цена на который бы не изменилась. При этом подорожало и подешевело одинаковое количество продуктов

Поскольку каждая семья готовится к Новому году заранее, мы предположили, что основные продукты питания (картофель, морковь, лук, крупы) у всех в запасе есть. Найдется и баночка маринованных огурцов для оливье. Эти продукты мы в состав корзины не включали.

Из стандартного набора в новогодней корзине остались яблоки, бананы, хлеб, мясо, растительное масло, свежие огурцы и помидоры. Кроме того, мы добавили много того, что наша скромная семья купит исключительно ради праздника: красную икру, шпроты, сливочное масло, форель, мандарины, ананасы, киви, перепелиные яйца, консервированный горошек, майонез, копченую колбасу, сыр «Ламбер» и шоколадные конфеты.

За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах. Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву конфеты. Так что относиться к нашей корзине, как к истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.