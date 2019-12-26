Таджикские мигранты переведут денег больше, чем заработает бюджет страны

Объем денежных переводов трудовых мигрантов из России в Таджикистан в 2019 году составит около $3 миллиардов. Об этом заявил посол России в РТ Игорь Лякин-Фролов, сообщил «Sputnik Таджикистан».

Посол отметил, что, «по разным данным, около 1 миллиона таджикистанцев постоянно находятся в России на заработках».

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По его словам, «в 2019 году сумма переводов составит до $3 миллиардов», что намного больше по сравнению с прошлым годом, когда перевели $2,5 миллиарда.

«Я думаю, что эти переводы играют положительную роль для экономики Таджикистана», — добавил посол.

Агентство «Фергана» сравнило сумму переводов с объемом госбюджета Таджикистана, который в 2019 году составляет $2,5 миллиарда. То есть поступления от мигрантов его превысят.