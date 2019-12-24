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Экономика

В прокуратуру передано более 14 тысяч материалов по декларациям чиновников

В органы прокуратуры передано более 14 тысяч материалов по декларациям госслужащих. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, такое решение принято после анализа Единой налоговой декларации государственных и муниципальных служащих за 2018 год. Всего на 1 декабря 2019-го в базу данных Налоговой службы поступило 59 тысяч 18 налоговых деклараций, что на 9 тысяч 330 больше, чем по итогам 2017 года.

«Рост количества деклараций обусловлен в основном увеличением отчетов, предоставленных со стороны депутатов местных кенешей. При этом 7 тысяч 462 декларанта воспользовались правом внесения дополнений или изменений в ранее сданную декларацию в срок до 30 июня», — подчеркнули в ГНС.

На сегодня ведомство обработало и проанализировало 56 тысяч 609 деклараций о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих за прошлый год.

Это на 10 тысяч 165 деклараций больше по сравнению с результатами анализа ЕНД по итогам 2017-го. В том числе проверено 1 тысяча 349 деклараций должностных лиц, занимающих политические, специальные и главные административные должности.
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