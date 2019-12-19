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Экономика

С 2020 года электронные сигареты будут облагать акцизным налогом

С 1 января 2020 года начнут применяться ставки акцизного налога на изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Производители и импортеры данных подакцизных видов товаров будут платить за 1 килограмм изделий с нагреваемым табаком — 610 сомов, за 1 миллилитр никотиносодержащей жидкости для использования в электронных сигаретах — 1 сом.

Далее, на весь период 2021 года ставки акцизного налога за 1 килограмм изделий с нагреваемым табаком установлены в размере 700 сомов, за 1 миллилитр никотиносодержащей жидкости для использования в электронных сигаретах — 1,25 сома. А с 1 января 2022-го — 800 сомов и 1,5 сома соответственно.

Субъектам предпринимательства, осуществляющим производство и/или импорт вышеперечисленных подакцизных товаров, следует предоставлять отчет и производить оплату акцизного налога в порядке, установленном законодательством.
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