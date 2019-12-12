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Экономика

Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $697

По итогам октября на каждого кыргызстанца приходится по $697 государственного долга. За месяц бремя выросло на $4,2.

По данным Министерства финансов, на 31 октября 2019 года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 530,78 миллиона (316 миллиардов 279,22 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 793,59 миллиона (264 миллиарда 818,24 миллиона сомов) — внешний, а $737,19 миллиона (51 миллиард 460,98 миллиона сомов) — внутренний долг.

За месяц государственный долг страны вырос на $27,28 миллиона. При этом внешний вырос на $21,4 миллиона, а внутренний — на $5,88 миллиона.

Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 712,23 миллиона (45,1 процента от всего внешнего долга республики). За месяц показатель вырос на $1,27 миллиона.

По итогам октября 2019 года госдолг составил 52,7 процента ВВП.

На 1 октября 2019-го в стране проживали 6,5 миллиона человек. Средняя заработная плата по Кыргызстану — 16 тысяч 411 сомов. Почти три таких зарплаты должен отдать каждый кыргызстанец, чтобы погасить государственный долг.
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