Участники госзакупок смогут получать справку о долге по страховым взносам онлайн

С 9 декабря участники конкурсов госзакупок смогут получать информацию о задолженности по страховым взносам онлайн. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, с понедельника заработает сервис по предоставлению участникам конкурса государственных закупок информации о задолженности по страховым взносам в электронном виде через портал госзакупок. Он позволит получать информацию о наличии или отсутствии задолженности по страховым взносам не на бумажном носителе, а в режиме онлайн.

Эта электронная услуга позволит сэкономить время на посещение налогового органа, а самое главное — исключается непосредственный контакт с фискалами.

«Для заполнения данных по страховым взносам участник конкурса (поставщик) при формировании конкурсной заявки через портал госзакупок должен перейти в меню «Квалификационные требования» и выбрать пункт «Участники конкурса должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов в Кыргызской Республике». При нажатии на кнопку «Запросить в ГНС» в открывшемся окне система автоматически выдаст сведения из базы данных ГНС о наличии или отсутствии задолженности по страховым взносам», — рассказали в Налоговой службе.

Задолженность считается погашенной при подтверждении подразделениями коммерческого банка, обслуживающего счета Социального фонда КР, и поступлении оплаты в систему «АСВ».

«В случае наличия задолженности по страховым взносам конкурсная заявка будет отклонена закупающей организацией. Поэтому мы призываем участников конкурсов заблаговременно погашать задолженность по страховым взносам для успешного участия в тендерах», — подчеркнули в ГНС.

Напомним, с 12 июня 2019 года работает сервис по предоставлению участникам конкурса государственных закупок информации о налоговой задолженности в электронном виде через портал госзакупок.