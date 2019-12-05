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Экономика

Цифра дня. 2,4 миллиарда сомов потратили в ноябре на зарплаты бюджетников

В ноябре 2019 года на зарплату работников бюджетных организаций Кыргызстана из республиканского бюджета направили 2 миллиарда 401,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, всего кассовые расходы бюджета по ведомственной классификации за прошлый месяц составили 11 миллиардов 956,2 миллиона сомов. В том числе на выплату пособий по социальной помощи — 819,8 миллиона сомов, пособий по социальному обеспечению — 7,9 миллиона сомов.

Кроме того, на использование товаров и услуг выделили 739,7 миллиона сомов, на приобретение товаров и услуг — чуть более 90 миллионов сомов, оплату коммунальных услуг — 51 миллион сомов.
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