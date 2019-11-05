За месяц международные резервы Кыргызстана выросли на $9,13 миллиона

По итогам октября валовые международные резервы Кыргызстана выросли на $9,13 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк.

По итогам 10 месяцев 2019 года резервы составили $2 миллиарда 294,86 миллиона. Это один из самых высоких показателей за последние годы. Выше уровень резервов был лишь в августе 2019-го — $2,3 миллиарда. Отчасти это связано с тем, что в октябре Национальный банк не проводил интервенций на валютном рынке.

С начала года объем резервов вырос на $139,4 миллиона, а по сравнению с октябрем 2018-го — на $186,11 миллиона.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2018 году НБ КР провел 11 интервенций, купив $20 миллионов 550 тысяч и продав $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов в 2018-м составила $134 миллиона. С начала 2019 года Нацбанк провел лишь четыре интервенции, продав при этом $86 миллионов 950 тысяч.