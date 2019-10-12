Финансирование стартапов. Отобраны первые десять проектов

В Баткенской, Нарынской и Таласской областях отобраны первые десять стартапов для финансирования. Об этом сообщили в Национальном банке.

Напомним, Нацбанк и Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) разработали механизмы выделения средств на стартап-проекты в регионах по линии прямого финансирования и в сфере малого бизнеса. Для более качественной подготовки проектов для участников первой программы организовано обучение по ведению бизнеса, составлению бизнес-плана, направленное на повышение уровня их знаний и квалификации, а также раскрытие и расширение имеющегося потенциала.

Механизм финансирования стартапов предусматривает выделение $1 миллиона на кредиты в регионах.

Одобрены четыре стартапа в Нарынской области (переработка молока — 3, убойный цех — 1), три — в Баткенской области (переработка и хранение абрикосов — 2, переработка шерсти — 1), три — в Таласской области (переработка фасоли — 1, логистический центр — 1, медицинская клиника — 1).

«Вторая программа финансирования стартап-проекта в регионах в сфере малого бизнеса создана для обеспечения условий для начинающих предпринимателей во всех областях страны в приоритетных секторах экономики. Для всех желающих участников программы в августе-сентябре проведены трехдневные консультационные курсы во всех регионах страны. Их цель — помощь в разработке и заполнении конкретного бизнес-плана, который предложен на рассмотрение банков-партнеров. По итогам обучения подготовлено свыше 70 проектов, которые будут изучены на предмет финансирования», — подчеркнули в Нацбанке.