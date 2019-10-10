Каталог услуг малой стоимости интегрируют с порталом госзакупок

Электронный каталог услуг малой стоимости «Тандоо» интегрируют с веб-порталом государственных закупок. Об этом сообщила директор департамента государственных закупок Нурида Байзакова на встрече с закупающими орагнизациями.

После того как процесс завершится, все закупающие организации получат доступ к «Тандоо» через личный кабинет на веб-портале государственных закупок и смогут делать закупки. Сейчас к каталогу подключили более 45 поставщиков, а для закупки есть 315 позиций товаров. В том числе 135 являются товарами отечественных производителей.

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«До конца года планируется подготовить тренеров по каталогу во всех регионах и провести полный цикл обучения по работе с «Тандоо» для представителей бизнеса и специалистов закупающих организаций. Идет работа по привлечению отечественных производителей и получению доступа к «Тандоо» с размещением производимого продукта в каталоге», — подчеркнули в Минфине.

Электронный каталог «Тандоо» разработали для облегчения доступа к государственным закупкам малому и среднему бизнесу, поддержки местных производителей, повышения прозрачности закупок, их упрощения, сокращения затрат на закупки.