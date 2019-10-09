Впервые с апреля международные резервы Кыргызстана сократились на $50 миллионов

По итогам сентября валовые международные резервы Кыргызстана сократились на $50,06 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк.
По итогам девяти месяцев 2019 года резервы составили $2 миллиарда 285,73 миллиона. Отчасти это связано с тем, что в сентябре Нацбанк проводил интервенцию по продаже долларов для стабилизации ситуации на валютном рынке. Всего продали $18 миллионов 350 тысяч.
— $2,3 миллиарда.
Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2018 году НБ КР провел 11 интервенций, купив $20 миллионов 550 тысяч и продав $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов в 2018-м составила $134 миллиона. В первом полугодии 2019 года Национальный банк продал на валютном рынке $68,6 миллиона.