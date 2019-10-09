Впервые с апреля международные резервы Кыргызстана сократились на $50 миллионов

По итогам сентября валовые международные резервы Кыргызстана сократились на $50,06 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк.

По итогам девяти месяцев 2019 года резервы составили $2 миллиарда 285,73 миллиона. Отчасти это связано с тем, что в сентябре Нацбанк проводил интервенцию по продаже долларов для стабилизации ситуации на валютном рынке. Всего продали $18 миллионов 350 тысяч.

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С начала года объем резервов вырос на $130,27 миллиона, а по сравнению с сентябрем 2018-го — на $195,09 миллиона. На сайте Национального банка есть данные об уровне валовых международных резервов с января 2002 года. По итогам сентября 2019-го показатель оказался одним из самых высоких за последние 17 лет. Выше уровень резервов был лишь в августе 2019 года$2,3 миллиарда.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2018 году НБ КР провел 11 интервенций, купив $20 миллионов 550 тысяч и продав $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов в 2018-м составила $134 миллиона. В первом полугодии 2019 года Национальный банк продал на валютном рынке $68,6 миллиона.