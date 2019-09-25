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Экономика

Тигран Саркисян: Критика Кыргызстана в адрес ЕЭК отчасти справедлива

«В Кыргызстане есть критика в адрес Евразийской экономической комиссии. И она отчасти справедлива», — заявил сегодня на форуме «Евразийская неделя» председатель ЕЭК Тигран Саркисян.

По его словам, комиссия должна создавать облегченные условия для работы бизнеса на общем пространстве. При этом глава ЕЭК отметил, что в целом у Кыргызстана были достаточно высокие ожидания от вступления в Евразийский экономический союз.

«Было впечатление, что со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС все экономические и социальные проблемы должны быть решены. Барьеры, бюрократические препоны должны были быть сняты. Здесь нам надо вместе поработать, чтобы максимально ослабить их. С другой стороны, завышенные ожидания связаны с тем, что бизнес не был готов к работе на общих рынках», — уверен Тигран Саркисян.

«Общий рынок — это конкуренция. Мы создаем условия не только для кыргызстанских производителей, но и для производителей всех пяти стран. Кыргызстанские производители должны были знать, что могут быть не готовы по некоторым товарным группам. Поэтому при вступлении в союз мы позволили иметь изъятия по определенным группам товаров, то есть пользоваться старыми тарифами, которые были необходимы для того, чтобы правительство Кыргызстана подготовило бизнес к новым условиям. Когда пришло время переходить на общий тариф, была ситуация как у студента за день до экзамена. Стали говорить, что не готовы к новым правилам. Но было два-три года, чтобы подготовиться. Бизнес должен скооперироваться и делать больше, чем делали вчера, а сегодня делать более новое, чем вчера», — заключил он.
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