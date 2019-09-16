22:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Поддержи кыргызское. Торговые центры обяжут выделять отечественные товары

Крупные торговые центр предлагают обязать выделять отечественные товары, чтобы они были более узнаваемыми. Соответствующий проект постановления разработало Министерство экономики.

В ведомстве отмечают, что в крупных магазинах Кыргызстана, в том числе столичных супермаркетах, ряд важнейших продуктов питания, а также потребительские товары местного производства либо отсутствуют, либо не выделяются на полках среди товаров импортного производства.

В результате создается видимость, что кроме пива, водки, мороженого и туалетной бумаги ничего местного не производится.

Минэкономики

В пример ведомство приводит сахар. В стране работает Кайиндинский сахарный завод. А вот сахар-песок в крупных торговых сетях в основном продается не местный, а привозной. Нередко в магазинах отсутствуют в продаже сезонные овощи, картофель и фрукты местного производства. Вместо них продают овощи и фрукты из Узбекистана, Беларуси, Казахстана.

Объем реализации отечественной продукции в торговых сетях и крупных супермаркетах составляет от 5 до 10 процентов.

«Причина такого положения состоит в том, что у нас, в отличие от других стран, требований по поддержке отечественного производства нет. Чтобы изменить ситуацию, выработан механизм, позволяющий поддержать повышение доли местных товаропроизводителей за счет выкладки продукции на прилавках на видном месте и объединения одним узнаваемым брендом, призванным обращать внимание покупателей в первую очередь на продукцию местных производителей», — заключили в Минэкономики.
Ссылка:
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша продавливают сырой и сомнительный антитабачный закон
Президент вновь потребовал от силовиков прекратить бесконечные проверки бизнеса
Фермерам нужно помочь в разведении мериносов и развитии овцеводства
Крупные торговые сети России не берут для продажи одежду из Кыргызстана
Глава Международного делового совета рассказал, как силовики кошмарят инвесторов
Предприятиям пищевой промышленности не хватает качественного сырья
Льготные кредиты получат предприятия пищевой и швейной отраслей Кыргызстана
Образован фонд подготовки проектов устойчивого развития с капиталом $400 тысяч
В Кыргызстане создадут центры обслуживания предпринимателей
Поддержка на словах. Правительство хочет создать бизнесу дополнительные проблемы
Популярные новости
Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;14&nbsp;сентября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 14 сентября. Сколько семья тратит на еду
Цифровой Кыргызстан. Как безналичные деньги могут облегчить жизнь Цифровой Кыргызстан. Как безналичные деньги могут облегчить жизнь
Шаверма по-питерски. Как кыргызстанцы урбанизируются в&nbsp;России Шаверма по-питерски. Как кыргызстанцы урбанизируются в России
Бизнес
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z