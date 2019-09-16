Регулирование цифровой торговли не должно стать барьером для цифровизации

«Евразийская экономическая комиссия выступает за то, чтобы возможное регулирование цифровой торговли не было барьером для цифровизации», — заявила сегодня на круглом столе член коллегии (министр) ЕЭК Вероника Никишина.

По ее словам, предстоит решить несколько вопросов: что регулировать, как и в каком объеме. Кроме того, странам ЕАЭС предстоит решить, должен ли быть единый стандарт для всего союза. В том числе министр ЕЭК коснулась вопроса цифровой торговли.

«Перед нами стоит задача по обеспечению безопасности товаров, которые люди покупают через интернет-магазины. С точки зрения цифровой торговли потребитель не защищен от проблем, связанных с интеграторами, которые сортируют и отправляют товар. Еще один вопрос — уплата НДС. В этой части традиционный магазин оказывается в неконкурентной ситуации», — подчеркнула Вероника Никишина.

Она добавила, что каждое из государств союза разрабатывает свою нормативную базу в этом направлении. «Но она не должна отличаться настолько, что сделает невозможным развитие цифровой торговли в ЕАЭС», — заключила член коллегии.