Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $695,9

По итогам июля на каждого кыргызстанца приходится по $695,9 государственного долга. За месяц бремя сократилось на $2,8.

По данным Министерства финансов, на 31 июля 2019-го общий объем государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 453,99 миллиона (310 миллиардов 667,54 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 767,49 миллиона (262 миллиарда 784,07 миллиона сомов) — внешний, а $686,5 миллиона (47 миллиардов 883,47 миллиона сомов) — внутренний долг.

За месяц государственный долг страны сократился на $17,92 миллиона. При этом внешний сократился на $25,15 миллиона, а внутренний вырос на $7,23 миллиона.

Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 701,25 миллиона (45,2 процента от всего внешнего долга республики). За месяц показатель сократился на $750 тысяч.

По итогам июля этого года госдолг составил 51,4 процента ВВП.

На 1 июля 2019-го в стране проживали 6,4 миллиона человек. Средняя заработная плата по Кыргызстану — 16 тысяч 448 сомов. Чтобы погасить государственный долг, каждый кыргызстанец должен отдать 2,95 своей зарплаты.