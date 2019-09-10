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Экономика

Мигранты перевели в Кыргызстан $1 миллиард 351,1 миллиона с начала года

В январе — июле 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $1 миллиарда 351,1 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк КР.

По сравнению с первыми семью месяцами 2018-го показатель сократился на $157,1 миллиона. В июле мигранты перевели в страну $224,7 миллиона. За месяц показатель вырос на $33,1 миллиона, а вот по сравнению с июлем 2018-го сократился на $45,3 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 324,5 миллиона.

На втором месте по объему переводов — США, $17,9 миллиона. Из других стран в Кыргызстан перечислили еще $8,3 миллиона.

По итогам января — июля 2019 года наблюдался и отток денежных средств — $291,9 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $289 миллионов.

Чистый приток денежных переводов в январе — июне 2019 года в Кыргызстан составил $1 миллиард 59,2 миллиона.

По итогам 2018-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.
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