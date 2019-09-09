Международные резервы Кыргызстана выросли на $64 миллиона

По итогам августа валовые международные резервы Кыргызстана выросли на $64,45 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк.

По итогам августа резервы сложились в сумме $2 миллиарда 335,79 миллиона. С начала года они выросли на $180,33 миллиона, а по сравнению с августом 2018-го — на $207,95 миллиона.

На сайте Национального банка есть данные об уровне валовых международных резервов с мая 2008 года. По итогам августа 2019-го показатель оказался самым высоким за последние 11 лет. Объем резервов бьет рекорды второй месяц подряд.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2018 году НБ КР провел 11 интервенций, купив $20 миллионов 550 тысяч и продав $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов в 2018-м составила $134 миллиона. В первом полугодии 2019 года Национальный банк продал на валютном рынке $68,6 миллиона.