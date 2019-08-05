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Экономика

На строительство и ремонт соцобъектов потрачено 113 миллионов сомов из бюджета

С начала года из республиканского бюджета по статье «Стимулирующие гранты» профинансирована реализация 140 проектов на 113 миллионов 69,5 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что больше всего денег выделено на ремонт и строительство школ — 37 объектов на 26 миллионов 224,7 миллиона сомов и объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры — 32 объекта 27 миллионов 216,9 тысячи сомов. Кроме того, за счет бюджета профинансированы капремонт и строительство 23 детских садов на 16 миллионов 640,5 тысячи сомов, 18 объектов культурного значения на 13 миллионов 495,9 тысячи сомов и 17 спортобъектов на 19 миллионов 633,5 тысячи сомов. На 7 объектов здравоохранения выделено 3 миллиона 999,2 тысячи сомов, а на 6 объектов административного значения — 5 миллионов 858,8 тысячи сомов.

Всего в 2019 году за счет стимулирующих грантов планируется реализовать 247 проектов на 599 миллионов 699,5 тысячи сомов.

«Стимулирующие (долевые) гранты — деньги, которые выделяются из республиканского бюджета органам местного самоуправления на проектно-конкурсной основе с долевым участием местных бюджетов и иных привлеченных средств для реализации программ социально-экономического развития территорий. Финансирование проектов зависит от представленных отчетов. Грант предоставляется траншами с учетом освоения средств», — подчеркнули в Минфине.
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