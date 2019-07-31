Цифра дня. 1,3 миллиарда сомов потратили на дорожную отрасль в Кыргызстане

За шесть месяцев 2019 года общее финансирование по дорожной отрасли в Кыргызстане составило 1 миллиард 344,8 миллиона сомов, или 43 процента от предусмотренных в бюджете средств. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, по текущему бюджету выделено 813,8 миллиона сомов, а по статье «Капитальные вложения» — 531 миллион сомов. При этом подведомственными предприятиями департамента дорожного хозяйства выполнены работы на 783,6 миллиона сомов.

На зимнее содержание автомобильных дорог и подготовительные работы к дорожно-строительному сезону потрачено 281,3 миллиона сомов.