19:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Цифра дня. 1,3 миллиарда сомов потратили на дорожную отрасль в Кыргызстане

За шесть месяцев 2019 года общее финансирование по дорожной отрасли в Кыргызстане составило 1 миллиард 344,8 миллиона сомов, или 43 процента от предусмотренных в бюджете средств. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, по текущему бюджету выделено 813,8 миллиона сомов, а по статье «Капитальные вложения» — 531 миллион сомов. При этом подведомственными предприятиями департамента дорожного хозяйства выполнены работы на 783,6 миллиона сомов.

На зимнее содержание автомобильных дорог и подготовительные работы к дорожно-строительному сезону потрачено 281,3 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Когда горожанам ждать ударных работ
В 4-м микрорайоне перегородили проезд. Водители недовольны
Водный аттракцион. После дождей проспект Дэн Сяопина превращается в реку
Акция протеста. В Румынии построили самое короткое в мире шоссе — всего 1 метр
Ежегодно в райцентрах Кыргызстана будут ремонтировать по 3 километра дорог
Автолюбители Кара-Балты просят отремонтировать дорогу
Невозможно пройти. Бишкекчане жалуются на бездорожье в жилмассиве «Ак-Ордо»
Самая головокружительная дорога Китая. На ней 68 поворотов
По колено в грязи. Улица в жилмассиве «Арча-Бешик» стала непроходимой
Кыргызстан занял 118-е место в мире по качеству автомобильных дорог
Популярные новости
Как вырастить миллионера? Девять ошибок в&nbsp;финансовом воспитании детей Как вырастить миллионера? Девять ошибок в финансовом воспитании детей
Дорога Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду. Реальная стоимость и&nbsp;будущее аллеи Раппопорта Дорога Балыкчи — Корумду. Реальная стоимость и будущее аллеи Раппопорта
Кумтор вошел в&nbsp;топ-10 самых малозатратных золоторудных месторождений в&nbsp;мире Кумтор вошел в топ-10 самых малозатратных золоторудных месторождений в мире
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;27&nbsp;июля. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 27 июля. Сколько семья тратит на еду
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!