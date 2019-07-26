Ущерб от финансовых преступлений в Кыргызстане составил 4,3 миллиарда сомов

За шесть месяцев 2019 года зарегистрировали 1 тысячу 495 досудебных производств, ущерб по которым составил 4 миллиарда 399,9 миллиона сомов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в бюджет возместили 2 миллиарда 826,2 миллиона сомов. В том числе через региональные отделения казначейства — 1 миллиард 798,2 миллиона, а на Единый депозитный счет —362 миллиона сомов.

С момента открытия Единого депозитного счета ГСБЭП перечислила на него 738 миллионов 441 тысячу 12 сомов.

В Финполе отметили, что в 2017-м выявлено 1,6 тысячи фактов финансовых нарушений на 4,2 миллиарда сомов. По ним возмещено 2,3 миллиарда. В 2018 году выявили 1 тысячу 568 фактов финансовых правонарушений на 6,2 миллиарда сомов, возместив 4,3 миллиарда.