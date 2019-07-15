В Армении и Кыргызстане самая низкая инфляция среди стран ЕАЭС

По итогам июня самый низкий уровень инфляции отмечен в Армении и Кыргызстане. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

По его данным, с начала года цены в Армении выросли на 0,1 процента. В Кыргызстане этот показатель составил 0,3 процента. При этом больше всего цены среди стран ЕАЭС выросли в Беларуси — на 2,9 процента. Чуть меньше этот показатель в Казахстане — 2,6 процента и России — 2,5 процента.

В Кыргызстане, в отличие от остальных стран ЕАЭС, по итогам полугодия цены на непродовольственные товары снизились на 2,2 процента.

«В Казахстане в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года в наибольшей мере возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) — на 5,9 процента. В то же время в Беларуси зафиксирован максимальный прирост цен на непродовольственные товары — на 2,3 процента и услуги — на 4,1 процента», — говорится в сообщении.