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Экономика

Нацбанк не будет вводить надзор в «Айыл Банке» из-за задержания экс-председателя

Поскольку речь идет о задержании экс-председателя правления «Айыл Банка», то вопрос о введении надзора в финансово-кредитном учреждении не рассматривается. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Нацбанка.

При этом в НБ КР не комментируют данные о том, проводил ли регулятор проверку в «Айыл Банке» и какие были результаты. В Нацбанке подтверждают лишь, что НБ КР осуществляет надзор и регулирование деятельности коммерческих банков посредством анализа их деятельности и проверки на местах. По итогам этих проверок направляются соответствующие рекомендации по снижению рисков и устранению недостатков в деятельности банков.

«Кроме того, по результатам проверок принимаются меры в соответствии с законодательством Кыргызстана. Но детальная информация по итогам проверки коммерческих банков, согласно законодательству, не может разглашаться», — заключили в НБ КР.

Напомним, управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями расследует уголовное дело, связанное с работой экс-председателя правления «Айыл Банка» Мурата Акимова. Из собственных источников 24.kg стало известно, что в отношении Мурата Акимова возбуждено уголовное дело о незаконной выдаче кредитов в нарушение действующих банковских процедур.

Известно также, что в деле замешаны и некоторые должностные лица и ответственные работники банка. Решением Первомайского районного суда Мурат Акимов освобожден из-под стражи и находится под домашним арестом.
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