19:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Бессрочную забастовку начали работники Хайдарканского ртутного комбината

С 13 мая работники Хайдарканского ртутного комбината участвуют в сидячей забастовке. Об этом 24.kg сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, в Кыргызстане несколько лет работает проект Глобального экологического фонда. Фонд лоббирует присоединение Кыргызстана к Минаматской конвенции, которая предусматривает полный запрет на переработку ртути.

«В 2017 году на Хайдарканский ртутный комбинат пришли новые инвесторы — ОсОО «Северсталь» — и наладили производство ртути, сурьмы и флюорита. На предприятии работают около 400 человек. В будущем планируют увеличить число сотрудников до 600. На комбинате своевременно выплачивают зарплату и отчисляют налоги. Есть перспективы для расширения производства, но отдельные чиновники и депутаты выступают за принятие конвенции Минамата, что остановит комбинат», — рассказал Эльдар Таджибаев. 

Нынешняя забастовка — не первая. Слухи о том, что Кыргызстан может присоединиться к конвенции, возникают периодически. Люди выходят на акции протеста, и все замолкает. Потом все повторяется.

Эльдар Таджибаев

«Работники обратились к высшему руководству страны и органам местного самоуправления с просьбой не допускать закрытия предприятия. Сидячая забастовка не влияет на производство, работа идет в штатном режиме. В акции по очереди участвуют работники, находящиеся на отдыхе и не занятые в производстве. Забастовка бессрочная. Закрытия комбината допускать нельзя», — заключил глава профсоюза.
Ссылка:
просмотров: 1685
Версия для печати
Материалы по теме
Хайдарканский ртутный комбинат в 2018 году планирует добыть 20 тонн ртути
Транспортный коллапс в Бишкеке. Заявление в ГУВД об угрозах не поступало
Маршрутки в Бишкеке не вышли на работу. Чиновники не владеют информацией
ФУГИ нашел инвестора для Хайдарканского ртутного комбината
Популярные новости
Более&nbsp;4,6 тонны золота произвели на&nbsp;руднике &laquo;Кумтор&raquo; в&nbsp;I квартале 2019 года Более 4,6 тонны золота произвели на руднике «Кумтор» в I квартале 2019 года
Национальный банк прекратил прямой надзор в&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; Национальный банк прекратил прямой надзор в «Росинбанке»
За&nbsp;месяц международные резервы Кыргызстана сократились на&nbsp;$17,06 миллиона За месяц международные резервы Кыргызстана сократились на $17,06 миллиона
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов