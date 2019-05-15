Бессрочную забастовку начали работники Хайдарканского ртутного комбината

С 13 мая работники Хайдарканского ртутного комбината участвуют в сидячей забастовке. Об этом 24.kg сообщил председатель Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, в Кыргызстане несколько лет работает проект Глобального экологического фонда. Фонд лоббирует присоединение Кыргызстана к Минаматской конвенции, которая предусматривает полный запрет на переработку ртути.

«В 2017 году на Хайдарканский ртутный комбинат пришли новые инвесторы — ОсОО «Северсталь» — и наладили производство ртути, сурьмы и флюорита. На предприятии работают около 400 человек. В будущем планируют увеличить число сотрудников до 600. На комбинате своевременно выплачивают зарплату и отчисляют налоги. Есть перспективы для расширения производства, но отдельные чиновники и депутаты выступают за принятие конвенции Минамата, что остановит комбинат», — рассказал Эльдар Таджибаев.

Нынешняя забастовка — не первая. Слухи о том, что Кыргызстан может присоединиться к конвенции, возникают периодически. Люди выходят на акции протеста, и все замолкает. Потом все повторяется. Эльдар Таджибаев

«Работники обратились к высшему руководству страны и органам местного самоуправления с просьбой не допускать закрытия предприятия. Сидячая забастовка не влияет на производство, работа идет в штатном режиме. В акции по очереди участвуют работники, находящиеся на отдыхе и не занятые в производстве. Забастовка бессрочная. Закрытия комбината допускать нельзя», — заключил глава профсоюза.