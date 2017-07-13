ФУГИ нашел инвестора для Хайдарканского ртутного комбината

Фонд по управлению госимуществом нашел потенциального инвестора для ОАО «Хайдарканское ртутное акционерное общество». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, 99,98 процента акций стратегического комбината принадлежат государству. Но компания остро нуждается в привлечении инвестиций после аварии на шахте «Вспомогательная» 18 июня 2009 года, в результате которой были затоплены пять рудных горизонтов.

«Для поддержки, стабилизации и дальнейшего развития производственной деятельности компании привлечен отечественный инвестор — ОсОО «Север Сталь». На сегодня между ОАО «Хайдарканское ртутное акционерное общество» и инвестором заключен договор о совместной деятельности. Ожидается возобновление производства, увеличение и создание новых рабочих мест, модернизация обогатительной фабрики и пополнение местного бюджета», — рассказали в ФУГИ.