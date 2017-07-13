21:15
+27
USD 69.58
EUR 79.72
RUB 1.15
Экономика

ФУГИ нашел инвестора для Хайдарканского ртутного комбината

Фонд по управлению госимуществом нашел потенциального инвестора для ОАО «Хайдарканское ртутное акционерное общество». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, 99,98 процента акций стратегического комбината принадлежат государству. Но компания остро нуждается в привлечении инвестиций после аварии на шахте «Вспомогательная» 18 июня 2009 года, в результате которой были затоплены пять рудных горизонтов.

«Для поддержки, стабилизации и дальнейшего развития производственной деятельности компании привлечен отечественный инвестор — ОсОО «Север Сталь». На сегодня между ОАО «Хайдарканское ртутное акционерное общество» и инвестором заключен договор о совместной деятельности. Ожидается возобновление производства, увеличение и создание новых рабочих мест, модернизация обогатительной фабрики и пополнение местного бюджета», — рассказали в ФУГИ.
Ссылка:
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Названы самые неэффективные госкомпании. В их числе ГИК и Госстрах
В Кыргызстане выставлен на продажу Кара-Балтинский спиртовой завод
Проблемы госпредприятий — раздутый штат и неэффективное управление
Вопрос о снижении стоимости MegaCom пока не обсуждался
Болсунбек Казаков: Все госпредприятия должны работать в форме АО
В Кыргызстане останется только 30 госпредприятий
В Кыргызстане выяснят причины убыточности и низкой прибыльности госпредприятий
В Кыргызстане из 1 тысячи 130 госпредприятий 900 признаны «мертвыми»
Почему не могут приватизировать объекты, рассказали в ФУГИ
Нурланбек Макеев ответил главе ФУГИ на его обвинения в словоблудии
Популярные новости
Чынгыз Макешов о&nbsp;том, почему не&nbsp;обязательно гнаться за&nbsp;мечтой в&nbsp;большом городе Чынгыз Макешов о том, почему не обязательно гнаться за мечтой в большом городе
Строить Верхненарынский каскад ГЭС будут чехи Строить Верхненарынский каскад ГЭС будут чехи
Итоги полугодия. Экономика оживает, цены растут Итоги полугодия. Экономика оживает, цены растут
Стало известно, по&nbsp;какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану Стало известно, по какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану
Бизнес
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть и&nbsp;зaбoтa oб&nbsp;экoлoгии&nbsp;&mdash; нaши oснoвные цeннoсти «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть и зaбoтa oб экoлoгии — нaши oснoвные цeннoсти
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения
Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ
Как работает собственное производство в&nbsp;крупнейшей сети магазинов города Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города