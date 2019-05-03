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Экономика

С начала года в Кыргызстане зарегистрировали 4,7 тысячи налоговых нарушений

За четыре месяца в Едином реестре нарушений зарегистрировано более 4,7 тысячи нарушений налогоплательщиков. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, налоговые органы республики зарегистрировали нарушений на 10,8 миллиона сомов. За уклонение от налогообложения и искажение бухгалтерского учета составили 703 протокола на 4,6 миллиона сомов, за непредставление Единой налоговой декларации и неуплату налога — 2 тысячи 410 протоколов на 3,8 миллиона сомов, за денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин — 1 тысяча 156 протоколов на 1,7 миллиона сомов.

За непредставление в установленные сроки документов и платежей, связанных с социальным страхованием, оформлены 150 протоколов на 246 тысяч сомов, за экономическую деятельность без регистрации в органах социального страхования — 185 протоколов на 185 тысяч сомов.

Еще 77 протоколов на 169 тысяч сомов составили за необеспечение сохранности документов, 81 протокол на 109 тысяч сомов — за использование неисправной контрольно-кассовой машины.
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