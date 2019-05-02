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Экономика

Для трассы Бишкек — Торугарт покупают битум без тендера на 50 миллионов сомов

Для трассы Бишкек — Нарын — Торугарт покупают битум без тендера почти на 50 миллионов сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Закупку осуществляют методом прямого договора, так как ранее проведенные тендеры признаны несостоявшимися.

Поставщика уведомляют, если на момент заключения договора вывозная таможенная пошлина на нефтяной битум будет отменена, то стоимость договора будет в обязательном порядке уменьшена.

Из республиканского бюджета на покупку дорожного битума выделили 46 миллионов 784 тысячи сомов.
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