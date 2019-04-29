В Бишкеке пройдет ежегодный автопарад отечественных производителей

В Бишкеке 1 мая пройдет ежегодный автопарад отечественных производителей. Об этом сообщили в Ассоциации отечественных производителей.

По ее данным, колонна из 30-40 машин проедет по улицам города с яркой символикой мероприятия, флагами, макетами выпускаемой продукции предприятий и баннерами.

Автопарад начнет движение от «Ред центра» и проедет по улицам Абдрахманова, Байтика Баатыра, Южной магистрали, Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Курманджан Датки и проспекту Чуй.

Как отмечают организаторы, основная цель мероприятия — привлечение общественности к проблемам производителей, повышение уровня осведомленности населения и гостей Кыргызстана о местных компаниях и выпускаемой ими продукции.

После автопарада горожане смогут пообщаться с производителями, принять участие в уникальном тест-драйве первого отечественного трактора «Топоз» и продегустировать продукты местного производства.