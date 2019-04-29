00:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В Бишкеке пройдет ежегодный автопарад отечественных производителей

В Бишкеке 1 мая пройдет ежегодный автопарад отечественных производителей. Об этом сообщили в Ассоциации отечественных производителей.

По ее данным, колонна из 30-40 машин проедет по улицам города с яркой символикой мероприятия, флагами, макетами выпускаемой продукции предприятий и баннерами.

Автопарад начнет движение от «Ред центра» и проедет по улицам Абдрахманова, Байтика Баатыра, Южной магистрали, Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Курманджан Датки и проспекту Чуй.

Как отмечают организаторы, основная цель мероприятия — привлечение общественности к проблемам производителей, повышение уровня осведомленности населения и гостей Кыргызстана о местных компаниях и выпускаемой ими продукции.

После автопарада горожане смогут пообщаться с производителями, принять участие в уникальном тест-драйве первого отечественного трактора «Топоз» и продегустировать продукты местного производства.
Ссылка:
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Производителям Кыргызстана необходимо подтверждать качество своей продукции
В Кыргызстане пройдут выставка-ярмарка и парад отечественных производителей
Популярные новости
Системы денежных переводов ввели ограничения на&nbsp;отправку денег в&nbsp;Кыргызстан Системы денежных переводов ввели ограничения на отправку денег в Кыргызстан
Россия изменит правила транзита украинских товаров в&nbsp;Кыргызстан Россия изменит правила транзита украинских товаров в Кыргызстан
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;27&nbsp;апреля. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 27 апреля. Сколько семья тратит на еду
В&nbsp;Кыргызстане 12&nbsp;действующих лицензий на&nbsp;поиск и&nbsp;разведку урана В Кыргызстане 12 действующих лицензий на поиск и разведку урана
Бизнес
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам