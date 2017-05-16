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ЕАЭС

Производителям Кыргызстана необходимо подтверждать качество своей продукции

Производителям Кыргызстана необходимо подтверждать качество своей продукции. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, технические регламенты затрагивают безопасность продуктов питания. К сельхозпродуктам относятся ветеринарные и фитосанитарные нормы. Для тех, кто экспортирует фрукты и овощи, ничего не изменится.

Он подробно рассказал, что изменится для производителей Кыргызстана с вступлением в силу новых 18 регламентов.

«Для того чтобы продавать продукцию, она должна быть безопасной. Это прописано в техрегламенте. После выпуска продукции ее качество необходимо подтвердить декларацией соответствия. Продукция должна пройти испытания в аккредитованных лабораториях», — отметил Олег Панкратов.

В Кыргызстане работает уже 35 таких лабораторий и 10 центров по оценке соответствия.
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