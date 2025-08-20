22:47
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Экономика

Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов

Китайская компания Pop Mart, производитель популярных коллекционных фигурок Labubu, отчиталась о рекордных финансовых результатах за первую половину 2025 года.

По данным Bloomberg, выручка компании увеличилась на 204 процента и составила 13,88 миллиарда юаней (около $1,93 миллиарда) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла почти на 400 процентов, достигнув 4,7 миллиарда юаней (более $650 миллионов).

Финансовые результаты вызвали бурную реакцию на рынке: акции Pop Mart на Гонконгской бирже подскочили более чем на 15 процентов. 

из интернета
Фото из интернета. Labubu

Labubu (Лабубу) — коллекционная виниловая фигурка с большими глазами и клыками, созданная гонконгским художником Kasing Lung. Игрушки продаются в формате «блайнд-боксов», когда покупатель не знает заранее, какой именно вариант ему достанется. Базовая цена фигурки — около $10–15, однако редкие экземпляры на вторичном рынке могут стоить сотни и даже тысячи долларов.

Модель ограниченных серий и элемент случайности превратили Labubu в объект массового коллекционирования. На этом фоне Pop Mart уже называют «азиатским Funko Pop», хотя сами фанаты отмечают, что Labubu ближе к арт-игрушкам, чем к массовому мерчу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340370/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
В музее Лояна обнаружили «предка» Лабубу, продажи которой бьют все рекорды
Торговля в парках Бишкека. Мэрия начала прием заявлений на аренду участков
С начала года прибыль Нацбанка Кыргызстана превысила 19,5 миллиарда сомов
С начала года чистая прибыль банков Кыргызстана превысила 8,8 миллиарда сомов
Парк «Ала-Арча» в 2024 году заработал 238 миллионов сомов
В странах ЕАЭС усилят контроль за безопасностью детских товаров
Сотрудники ГСИН передали манежи и игрушки детям осужденных матерей
Департамент карантина растений заработал более 48 миллионов сомов за год
За девять месяцев госпредприятия заработали чистыми 3,1 миллиарда сомов
Финансовый сектор Кыргызстана увеличил доходы на 26 процентов за девять месяцев
Популярные новости
Россия готова наладить производство автомобилей в&nbsp;Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
ГНС напомнила о&nbsp;штрафах за&nbsp;несвоевременную подачу налоговой отчетности ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
Национальный банк предупреждает об&nbsp;очередной мошеннической схеме Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Бизнес
Онлайн-переводы в&nbsp;Турцию&nbsp;&mdash; в&nbsp;пару кликов через MBANK Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
20 августа, среда
22:44
Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с...
22:31
В Кыргызстане водители грузовиков оштрафованы почти на 98 миллионов сомов
22:19
Режим, питание, физкультура — медики о правильной подготовке детей к школе
22:00
Чудаки парковки. Водители в Бишкеке оставляют свои авто на тротуарах
21:45
Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов