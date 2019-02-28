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Экономика

«РусГидро» не будет возвращаться в проект Верхненарынских ГЭС

«РусГидро» сама не планирует возвращаться в проект Верхненарынских ГЭС в Кыргызстане, но поможет с привлечением инвесторов. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов, передает издание «Прайм».

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«Для нас сегодня финансовая модель не позволяет принимать решение о дальнейшем участии в этом проекте при любых условиях. Мы договорились, что будем помогать привлекать внешние инвестиции в этот проект. Мы передали актуализированные расчеты финмодели. Пока мы в этих параметрах ТЭО станций не видим возможности входить в проект из-за его неокупаемости», — подчеркнул Николай Шульгинов.

При этом он отметил, что помощь может заключаться, например, в переданных расчетах для ознакомления потенциальных инвесторов.

Два дня назад Николай Шульгинов встречался с премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Стороны обсуждали сотрудничество в гидроэнергетической отрасли, в том числе и судьбу Верхненарынского каскада.

Напомним, что совет директоров одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» в ЗАО «Верхненарынские ГЭС» путем продажи 2,5 миллиона простых именных акций, или 50 процентов уставного капитала, в пользу ОАО «Электрические станции» по цене, определенной на основании отчета оценщика. Решение принято на заседании совета директоров. Кроме того, ранее сообщалось, что «РусГидро» подала иск в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана $37 миллионов. Власти республики до сих пор надеются урегулировать спор без судебных разбирательств.
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