«РусГидро» не будет возвращаться в проект Верхненарынских ГЭС

«РусГидро» сама не планирует возвращаться в проект Верхненарынских ГЭС в Кыргызстане, но поможет с привлечением инвесторов. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов, передает издание «Прайм».

Читайте по теме «РусГидро» решило продать 50 процентов Верхненарынского каскада ГЭС

«Для нас сегодня финансовая модель не позволяет принимать решение о дальнейшем участии в этом проекте при любых условиях. Мы договорились, что будем помогать привлекать внешние инвестиции в этот проект. Мы передали актуализированные расчеты финмодели. Пока мы в этих параметрах ТЭО станций не видим возможности входить в проект из-за его неокупаемости», — подчеркнул Николай Шульгинов.

При этом он отметил, что помощь может заключаться, например, в переданных расчетах для ознакомления потенциальных инвесторов.

Два дня назад Николай Шульгинов встречался с премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Стороны обсуждали сотрудничество в гидроэнергетической отрасли, в том числе и судьбу Верхненарынского каскада.

Напомним, что совет директоров одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» в ЗАО «Верхненарынские ГЭС» путем продажи 2,5 миллиона простых именных акций, или 50 процентов уставного капитала, в пользу ОАО «Электрические станции» по цене, определенной на основании отчета оценщика. Решение принято на заседании совета директоров. Кроме того, ранее сообщалось, что «РусГидро» подала иск в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана $37 миллионов. Власти республики до сих пор надеются урегулировать спор без судебных разбирательств.