«РусГидро» не будет возвращаться в проект Верхненарынских ГЭС

«РусГидро» сама не планирует возвращаться в проект Верхненарынских ГЭС в Кыргызстане, но поможет с привлечением инвесторов. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов, передает издание «Прайм».
«Для нас сегодня финансовая модель не позволяет принимать решение о дальнейшем участии в этом проекте при любых условиях. Мы договорились, что будем помогать привлекать внешние инвестиции в этот проект. Мы передали актуализированные расчеты финмодели. Пока мы в этих параметрах ТЭО станций не видим возможности входить в проект из-за его неокупаемости», — подчеркнул Николай Шульгинов.
При этом он отметил, что помощь может заключаться, например, в переданных расчетах для ознакомления потенциальных инвесторов.
Два дня назад Николай Шульгинов встречался с премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Стороны обсуждали сотрудничество в гидроэнергетической отрасли, в том числе и судьбу Верхненарынского каскада.
Напомним, что совет директоров одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» в ЗАО «Верхненарынские ГЭС» путем продажи 2,5 миллиона простых именных акций, или 50 процентов уставного капитала, в пользу ОАО «Электрические станции» по цене, определенной на основании отчета оценщика. Решение принято на заседании совета директоров. Кроме того, ранее сообщалось, что «РусГидро» подала иск в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана $37 миллионов. Власти республики до сих пор надеются урегулировать спор без судебных разбирательств.