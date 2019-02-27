Налоговики два дня будут работать до полуночи. Принимают декларации

28 февраля — последний день приема Единой налоговой декларации у юридических лиц. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

ГНС призывает юридических лиц, еще не представивших декларацию, сделать это до истечения установленного срока. Для удобства 27 и 28 февраля все территориальные налоговые органы будут принимать декларации до полуночи.

Юридическим лицам за несвоевременную подачу декларации грозит штраф в 5 тысяч сомов.

Напомним, что до 1 марта ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность в Кыргызстане с образованием постоянного учреждения.