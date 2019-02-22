Введение в Кыргызстане акциза на электронные сигареты не нарушит нормы ЕАЭС

Возможное введение в Кыргызстане акциза на кальян и электронные сигареты не нарушит нормы договора о ЕАЭС. Об этом 24.kg сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, введение акциза относится к национальному налоговому законодательству, которое не отнесено к компетенции Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, аналогичные нормы в странах союза уже есть, например, по электронным сигаретам и нагревательным смесям.

«Здесь нет противоречий. Мы можем на национальном уровне вводить акциз. Его будут платить и поставщики из стран ЕАЭС. Единственное, есть требование, чтобы подобные нормы были едины как для отечественных производителей, так и для импортеров из стран ЕАЭС или ВТО. Если бы акциз вводили выборочно, это считалось бы барьером. Если он действует одинаково для всех, проблем не будет», — подчеркнул Олег Панкратов.

Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев предложил ввести акцизы на кальян. В Налоговый кодекс предписывается ввести новые категории подакцизных товаров. А с 2020 года установить акциз на никотиносодержащие жидкости и изделия с нагреваемым табаком, аналогичные ставкам на прочие табачные изделия.