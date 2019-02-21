Бензин из Казахстана может быть на 3-4 сома дешевле, чем из России

При импорте бензина из Казахстана его цена может быть на 3-4 сома дешевле, чем из России. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, в Казахстане бензин дешевле, чем в Кыргызстане, примерно на 10 сомов. Однако это не означает, что при импорте топлива из РК оно будет стоить столько же, сколько и у соседей.

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«Никаких экспортных или импортных пошлин, но есть акцизы на ГСМ, потому что топливо входит в подакцизную группу товаров. На сегодня акциз составляет 5 тысяч сомов на 1 тонну. Это значит, что к стоимости топлива сразу добавят 5 сомов за 1 литр. Но в Казахстане цена на бензин ниже, чем в России. За счет этого мы ожидаем снижения стоимости бензина на 3-4 сома», — отметил Олег Панкратов.

Соглашение между странами о поставках ГСМ еще не подписано. Но уже известно, что Казахстан пока собирается поставлять в Кыргызстан только бензин Аи-92 в объеме 100 тысяч тонн.