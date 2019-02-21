Бензин из Казахстана может быть на 3-4 сома дешевле, чем из России

При импорте бензина из Казахстана его цена может быть на 3-4 сома дешевле, чем из России. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Олег Панкратов.
По его словам, в Казахстане бензин дешевле, чем в Кыргызстане, примерно на 10 сомов. Однако это не означает, что при импорте топлива из РК оно будет стоить столько же, сколько и у соседей.
Соглашение между странами о поставках ГСМ еще не подписано. Но уже известно, что Казахстан пока собирается поставлять в Кыргызстан только бензин Аи-92 в объеме 100 тысяч тонн.