Данные по торговле Кыргызстана с Узбекистаном расходятся на миллионы долларов

Данные по внешнеторговому обороту Кыргызстана и Узбекистана расходятся на сотни миллионов долларов.

Так, Нацстатком Кыргызстана сообщил, что за январь—декабрь 2018 года внешнеторговый оборот составил $336,5 миллиона, увеличившись за год на 8,6 процента. Экспорт возрос на 8,3 процента, составив $158,5 миллиона, импорт — на 8,8 процента, до $178 миллионов.

По данным посольства Узбекистана в Кыргызстане, товарооборот между странами составил $481 миллион, увеличившись на 89,6 процента. В том числе экспорт кыргызских товаров в Узбекистан — $132,8 миллиона, а импорт узбекских — $348,2 миллиона.

Данные расходятся на $144,5 миллиона. Самое большое расхождение по ввозу узбекских товаров — на $170,2 миллиона. Разница по экспорту — $25,7 миллиона.

Напомним, в Государственной таможенной службе Кыргызстана расхождение объясняют разным подходом к формированию данных. Наличие серого импорта в стране категорически отрицают.