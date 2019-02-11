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Экономика

За январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на $15 миллионов

За январь 2019 года валовые международные резервы выросли на $14,98 миллиона. Об этом сообщает Национальный банк.

Валовые международные резервы достигли $2 миллиардов 170,44 миллиона. По сравнению с январем 2018-го они сократились на $50 миллионов.

Отметим, что объем резервов стабильно растет с ноября 2018-го. Самый низкий их уровень зафиксирован в сентябре 2018 года, когда резервы снизились до $2 миллиардов 90,64 миллиона.

Национальный банк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. Всего в 2018 году НБ КР провел 11 интервенций, купив $20 миллионов 550 тысяч и продав $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов с начала 2018-го составила $134 миллиона. В январе 2019 года Нацбанк только раз выходил на валютный рынок, продав $18,8 миллиона.
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