14:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В Свердловской налоговой не принимают нулевые отчеты новых компаний

В управлении налоговой службы по Свердловскому району Бишкека отказались принимать нулевой отчет о налогах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

«Вчера состоялось заседание Инвестсовета, где я говорила о множестве проблем бизнеса, связанных с администрированием и исполнительской дисциплиной в территориальных налоговых. Порадовала Свердловская ГНС: не принимают нулевой отчет о подоходном налоге (годовой) от новой компании. Что делать налогоплательщику? Уйти и потом заплатить штраф в 5 тысяч сомов за несданный отчет?» — возмутилась Гульнара Ускенбаева.

Однако в пресс-службе ГНС 24.kg сообщили, что подобный отказ незаконен. Отчет должны принимать, а затем при его обработке разбираться — приглашать налогоплательщика, созваниваться с ним или переписываться, уточняя детали. То же касается и Единой налоговой декларации.

Если возникли проблемы с фискалами, надо обращаться с жалобой в Центральный аппарат ГНС. Можно звонить по телефону доверия 0312613189 или в call-центр по телефону 194.

«По этим телефонам можно не только получить разъяснение, но и подать жалобу. Надо указать, в каком отделении возникли проблемы, сказать номер окошка в Едином окне и по возможности данные сотрудника, время, когда обращались в отделение ГНС. Мы незамедлительно реагируем на подобные заявления», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка:
просмотров: 2126
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека намерена вновь создать городскую налоговую службу
После жалоб граждан из налоговой уволили трех сотрудников
С начала года в cаll-центр Налоговой службы поступило 29,5 тысячи звонков
За регистрацией налогоплательщиков будут следить веб-камеры
Назначен председатель Государственной налоговой службы
Это важно. Сменился адрес сервиса «Кабинет налогоплательщика»
Легализация на свою голову. О государстве, которое не выполняет обещаний
Депутаты настаивают. Страховые взносы должна администрировать Налоговая служба
У налоговиков закончились спецнаклейки об уплате транспортного налога
Пьяного налоговика, едва не выпившего реактив, уволили с работы
Популярные новости
В&nbsp;какой стране Центральной Азии самая комфортная жизнь В какой стране Центральной Азии самая комфортная жизнь
Доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь подорожал Доллар в Кыргызстане вновь подорожал
Кыргызстан стал монополистом на&nbsp;текстильном рынке ЕАЭС Кыргызстан стал монополистом на текстильном рынке ЕАЭС
Инвестиции в&nbsp;Кыргызстан. Узбекистан как пример для подражания Инвестиции в Кыргызстан. Узбекистан как пример для подражания
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат