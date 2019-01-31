В Свердловской налоговой не принимают нулевые отчеты новых компаний

В управлении налоговой службы по Свердловскому району Бишкека отказались принимать нулевой отчет о налогах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

«Вчера состоялось заседание Инвестсовета, где я говорила о множестве проблем бизнеса, связанных с администрированием и исполнительской дисциплиной в территориальных налоговых. Порадовала Свердловская ГНС: не принимают нулевой отчет о подоходном налоге (годовой) от новой компании. Что делать налогоплательщику? Уйти и потом заплатить штраф в 5 тысяч сомов за несданный отчет?» — возмутилась Гульнара Ускенбаева.

Однако в пресс-службе ГНС 24.kg сообщили, что подобный отказ незаконен. Отчет должны принимать, а затем при его обработке разбираться — приглашать налогоплательщика, созваниваться с ним или переписываться, уточняя детали. То же касается и Единой налоговой декларации.

Если возникли проблемы с фискалами, надо обращаться с жалобой в Центральный аппарат ГНС. Можно звонить по телефону доверия 0312613189 или в call-центр по телефону 194.

«По этим телефонам можно не только получить разъяснение, но и подать жалобу. Надо указать, в каком отделении возникли проблемы, сказать номер окошка в Едином окне и по возможности данные сотрудника, время, когда обращались в отделение ГНС. Мы незамедлительно реагируем на подобные заявления», — подчеркнули в ГНС.