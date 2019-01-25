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Экономика

В Кыргызстане не хватает железнодорожных грузовых вагонов

В Кыргызстане не хватает железнодорожных грузовых вагонов. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил генеральный директор «Кыргыз темир жолу» Канатбек Абдыкеримов.

По его словам, 52,5 процента от общего количества вагонов вышли из строя или у них закончился срок эксплуатации.

«Кыргыз темир жолу» ежегодно ремонтирует вагоны в Бишкеке и Беловодске. В 2018 году мы провели капитальный ремонт 15 пассажирских и четырех грузовых вагонов. Ремонт в депо прошли 52 пассажирских и 371 грузовой вагоны. Чтобы привести парково-хозяйственную деятельность предприятия в норму и купить 200 грузовых вагонов, требуется 571 миллион сомов», — сказал Канатбек Абдыкеримов.
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