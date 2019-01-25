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Экономика

ГП «Кыргыз темир жолу» хотят сделать акционерным обществом

Государственное предприятие «Кыргыз темир жолу» планируют сделать акционерным обществом. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил его генеральный директор Каныбек Абдыкеримов.

По его словам, концепция проекта находится на согласовании с министерствами и ведомствами.

«В концепции развития ГП указано, что «Кыргыз темир жолу» — акционерное общество. Вы знаете, что АО позволит привлечь инвестиции. Кроме того, мы считаем, что такой вид собственности — наиболее эффективная форма менеджмента», — полагает Каныбек Абдыкеримов.
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