ГП «Кыргыз темир жолу» хотят сделать акционерным обществом

Государственное предприятие «Кыргыз темир жолу» планируют сделать акционерным обществом. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил его генеральный директор Каныбек Абдыкеримов.

По его словам, концепция проекта находится на согласовании с министерствами и ведомствами.

«В концепции развития ГП указано, что «Кыргыз темир жолу» — акционерное общество. Вы знаете, что АО позволит привлечь инвестиции. Кроме того, мы считаем, что такой вид собственности — наиболее эффективная форма менеджмента», — полагает Каныбек Абдыкеримов.